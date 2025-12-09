Россиянка узнала, что ее фото в 15-летнем возрасте попали в эротические книги

Россиянка по имени Дарья в 25 лет узнала, что ее фотографии, сделанные 10 лет назад, присутствуют в немецких эротических книгах, а также в фотобанках и на билборде в Москве. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил Shot.

По данным журналистов, девушка узнала о том, что ее снимки стали достоянием общественности, от знакомых, которые показали ей турецкую книгу с ее фотографиями.

— Девушка вспомнила, что эти самые кадры ей сделал популярный фотограф Алексей М. еще в 2015 году. Тогда он пригласил юную модель в студию, где без договора и родительского согласия провел бесплатную фотосессию. Фотограф нажился на фотках школьницы и продал их различным агентствам, — говорится в публикации.

В результате семья Дарьи обратилась к юристам, и девушке уже удалось добиться частичного удаления фотографий с некоторых ресурсов, передает Telegram-канал.

27 января 2024 года стало известно, что дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман, которой на тот момент было 14 лет, опубликовала в личном блоге серию фотографий — девушка приняла участие в гламурной фотосессии, показав свою стройную фигуру. На фото Киперман запечатлена в голубом облегающем мини-платье с глубоким декольте и полупрозрачными вставками, а также в объемной белой шубе. Пользователи Сети раскритиковали фотосессию, заявив, что для 14-летнего подростка она слишком откровенная.