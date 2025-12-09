Стало известно состояние пропавшей в Москве модели

Модели из Краснодара Анжелике Тартановой диагностировали отек и ушиб головного мозга тяжелой степени. По информации Telegram-канала Baza, московские врачи пытаются вернуть девушку к жизни.

© Вечерняя Москва

Как отметили авторы канала, состояние модели оценивается как крайне тяжелое — основные травмы были получены в области головы. Медикам удалось провести пострадавшей трепанацию черепа для удаления гематомы, а также стабилизировать ее состояние.

При этом мужчина, который подозревается в преступлении, заявил, что видел девушку в последний раз неделю назад. Однако она лежит в больнице уже более половины месяца.

— Дмитрий отказался рассказывать нам какие-либо подробности из их жизни, — передает Telegram-канал Mash.

Модель пропала в Москве более двух недель назад. Ее родственники начали беспокоиться за девушку. Близкие Анжелики знали, что она встречается с парнем, с которым познакомилась полгода назад. Они заподозрили, что мужчина может быть причастен к исчезновению девушки. Молодой человек Анжелики не выходил на связь и не искал возлюбленную.