«Будь здоров»: мальчик Антон рассмешил Путина
Мальчик Антон пожелал президенту Владимиру Путину здоровья в Кремле. Видео публикует официальный telegram-канал Кремля.
«Будь здоров», — сказал мальчик Антон Афанасьев президенту.
Видео опубликовал официальный telegram-канал Кремля. Путин принимал участие в церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.
Путин подарил коньки девочке с 41-м размером ноги
Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло награждение Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и обладателей трёх и более орденов Мужества. Государственные награды вручал президент России.