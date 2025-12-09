Мальчик Антон пожелал президенту Владимиру Путину здоровья в Кремле. Видео публикует официальный telegram-канал Кремля.

«Будь здоров», — сказал мальчик Антон Афанасьев президенту.

Видео опубликовал официальный telegram-канал Кремля. Путин принимал участие в церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Путин подарил коньки девочке с 41-м размером ноги

Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло награждение Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и обладателей трёх и более орденов Мужества. Государственные награды вручал президент России.