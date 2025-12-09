Курьер привез заказ москвичам с ребенком внутри термосумки

На Подольской улице в Москве заметили ребенка внутри термосумки.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

— Жители района Марьино были шокированы доставкой: курьер приехал на заказ... с ребенком прямо внутри коробки, — говорится в публикации.

О причинах появления ребенка в термосумке не сообщается. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее мужчина придумал хитрый способ, как делать закладки по столице и оставаться незамеченным. Он надел форму курьера и начал развозить наркотики по городу. Однако его все же уличили. Мужчину заподозрил местный житель после того, как увидел, что он приклеивает подозрительный предмет к перилам лестницы. В отношении злоумышленника завели уголовное дело.