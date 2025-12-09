Священник ответил, можно ли установить памятник на кладбище при жизни человека

Для некоторых жителей Подмосковья становится привычным устанавливать на кладбище собственные памятники заранее, готовя пространство рядом с близкими людьми и оставляя свободное место под будущую дату смерти. Подобная практика вызывает противоречивые чувства у окружающих.

При этом священник Алексей Батаногов утверждает, что подобные действия являются нормальной традицией, основанной на стремлении не обременять родных в будущем высокими расходами на похороны. Подобные поступки он назвал проявлением заботы и ответственности.

— Я не первый раз слышу, как христианин, чтобы не обременять своих родственников и близких, готовит себе могилу и даже ставит надгробный камень, памятник или крест с датой рождения и открытой датой смерти. В этом ничего дурного нет. А суеверного страха быть не должно, — объяснил отец Алексей.

Среди жителей региона распространено мнение, что установка памятника при жизни является чем-то странным и неуместным, однако батюшка подчеркнул, что суеверия здесь ни при чем и никакой духовной проблемы в таком поступке нет, сообщает Regions.

На современных кладбищах можно встретить множество памятников усопшим, на которых есть их портреты. Во времена СССР, когда могильные плиты вытеснили православные кресты, фотографии на могилах набрали популярность. Однако бытует мнение, что украшение захоронений портретами не приветствуется церковью. Так ли это на самом деле, разбиралась «Вечерняя Москва».