В российском городе закрыли классы в школах и группы в детсадах

В Санкт-Петербурге наблюдается значительный рост заболеваемости респираторными инфекциями, что привело к частичному приостановлению учебного процесса.

По данным городского комитета по образованию, на карантин закрыто 262 класса в общеобразовательных школах и 27 групп в дошкольных учреждениях. Основными причинами введения ограничительных мер стали повышенная заболеваемость коронавирусной инфекцией, сезонным гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Решение о закрытии класса или группы на карантин принимается в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами. Ключевым критерием является достижение определённого порога заболевших среди учащихся или воспитанников.

Когда количество детей с симптомами ОРВИ, гриппа или COVID-19 превышает эпидемиологический норматив, администрация учебного заведения обязана ввести временные ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Такой подход позволяет локализовать очаги заболеваемости и защитить здоровье остальных детей и сотрудников.

Пресс-служба профильного комитета подчеркивает, что карантинные меры носят временный и профилактический характер. Их главная цель — разорвать цепочку передачи вирусов в детских коллективах. На период закрытия классов и групп организуется дистанционное обучение, чтобы школьники могли продолжать освоение образовательной программы.