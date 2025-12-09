Таинственно пропавшую модель нашли в реанимации

33-летняя модель Анжелика, ранее считавшаяся пропавшей в Москве, была найдена в одной из столичных больниц, сообщает телеграм-канал 112.

По информации Telegram-канала Baza, у девушки диагностировали отек и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Напомним, 33-летняя кубанская модель Анжелика Тартанова таинственно пропала в Москве. В последний раз девушку видели 28 ноября в компании с подозрительным мужчиной. По словам родных, ранее Анжелика всегда предупреждала о поездках, активно вела соцсети и переписывалась с близкими. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.

Также выяснилось, что в квартире, которую снимала Тартанова, остались ее личные вещи, телефоны, паспорт, личный дневник и ключи. По словам сестер модели, у нее был бойфренд. Но они не знают ни имени, ни телефона мужчины, так как Анжелика предпочитала не рассказывать подробностей о своих отношениях. Родственники Тартановой обратились в полицию и написали заявление о ее пропаже.