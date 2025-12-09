Легализуют «подарки» и делают тайники: раскрыты секреты российских коррупционеров

Коррупционеры придумывают новые схемы, чтобы избежать правосудия. Как сообщает «КП», о борьбе со взяточничеством в России рассказал глава СУ СК России по Сахалинской области Бэликто Базаров.

Базаров отмечает, что количество дающих взятки значительно больше, чем людей, которые их принимают. Это связано с тем, что любой чиновник работает не с одним человеком.

«Получая одну взятку, эти люди, как правило, впоследствии снова совершают аналогичное преступление с участием уже другого взяткодателя. Потом еще одно. И так до тех пор, пока цепочку не прервут следователи», — отметил глава регионального управления СК.

При этом нарисовать портрет типичного коррупционера невозможно: брать взятки может любое должностное лицо, из различных сфер и в разном возрасте. Единственное, что обвиняет всех преступников — это желание неосновательно обогатиться. Базаров отмечает, что раскрыть взяточника лишь на статистических данных или поведении нельзя.

Схемы коррупционных преступлений с годами усложняются. Если еще 10 лет назад должностные лица не стеснялись получать взятки прямо на свои счета, то теперь даже рядовые инспекторы ДПС придумывают «многоходовые планы» — от переводов третьим лицам до оставления «подношения» в заранее оговоренных тайниках.

«Более изощренные чиновники сейчас легализуют "подарки". Например, один госслужащий в качестве взятки получил машину, которую в течение нескольких лет регистрировал на разные юридические и физические лица. Так он отдалял себя от взяткодателя. Такие случаи не единичны, это система», — объяснил Базаров.

Глава управления добавил, что последствия коррупции ощущает на себе каждый житель России: это снижение эффективности работы государственных и муниципальных органов, несправедливое распределение и расходование благ, замедление экономического роста. Кроме того, люди теряют доверие к власти. По этим причинам противодействие коррупции остается одним из приоритетов следователей.