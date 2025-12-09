ВС РФ ужесточил требование к судьям относительно пребывания обвиняемых в СИЗО

Пленум Верховного суда (ВС) России во вторник, 9 декабря, ужесточил требование к судьям относительно пребывания обвиняемых в СИЗО до приговора суда.

Заседание провел председатель ВС Игорь Краснов.

— Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, — цитирует решение ТАСС.

Согласно постановлению, теперь председателям судов следует уделять особое внимание вопросу усиления контроля за движением уголовных дел в отношении лиц, содержащихся под стражей.

В этот же день пленум Верховного суда РФ признал утратившим силу постановление 2013 года о применении Европейской конвенции о защите прав человека. Теперь ссылки сделаны на российское законодательство, Конвенцию СНГ о правах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека ООН, Совет Европы и «другие так называемые правозащитные организации» после начала специальной военной операции на Украине демонстрируют «свою циничную ангажированность».