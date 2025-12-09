Традиционные новогодние семейные чтения вслух «Живая классика» пройдут 13 декабря по всей стране

13 декабря вновь проходят новогодние семейные чтения вслух, которые организует фонд «Живая классика». Более 1000 площадок в разных регионах, городах и сёлах, тысячи участников, приглашенные звезды театра и кино будут в этот день читать отрывки из своих любимых литературных произведений. Новогодние семейные чтения вслух — это чудесный праздник, который в канун Нового года объединит всю страну.

© Пресс-служба

13 декабря по всей России откроются более тысячи площадок, где семьи и друзья смогут собраться вместе, чтобы в тёплой, уютной и праздничной атмосфере читать вслух отрывки из любимых книг. Цель акции — подарить друг другу новогоднее настроение, возродить или усилить магию живого общения и возобновить прекрасную традицию чтения в кругу семьи в одной из самых читающих стран мира.

Каждая команда будет состоять минимум из взрослого и ребенка, что позволит читать выбранные тексты по ролям. Участники смогут разместить видеоролик со своим выступлением на странице ВКонтакте с хештегом #Семейныечтения. По итогам Акции Оргкомитет определит 30 победителей и наградит памятными подарками.

Для участия в акции уже зарегистрировались больше 1000 площадок по всей стране и более 8 тысяч участников. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске Екатеринбурге, Челябинске, Великом Новгороде, Пскове, Казани, Салехарде и Ижевске чтения пройдут с участием популярных актеров, ведущих и, конечно, писателей.

Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино специальным гостем чтений станут: актриса театра и кино, педагог и общественный деятель Яна Поплавская; писатель, финалист премии «Ясная Поляна» и лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина; тележурналист, ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале и актёр театра и кино Никита Пименов. В Санкт-Петербурге в Дом книги на новогодние чтения придет актер театра и кино Сергей Перегудов; в Новосибирске - писатель и автор книг для детей Виктория Ледерман; в Казани - актер театра и кино, режиссер и продюсер Олег Алмазов; в Салехарде – доктор филологических наук, профессор и сотрудник РАН Валерий Ефремов; в Пскове - заслуженный артист РФ, режиссёр и педагог Михаил Черняк; в Ижевске - детский писатель, сказочник и лауреат литературных премий Валентин Постников; в Великом Новгороде - актер театра и кино Андрей Ургант; в Екатеринбурге - писатель и лауреат литературной премии «Ясная поляна» 2025 года Сания Биккина; в Челябинске - композитор, бард и заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков. Именитые гости прочтут свои любимые стихотворения или отрывки из прозы, проведут мастер-классы, пообщаются с участниками акции и наверняка поделятся своими семейными традициями в чтении книг и любимыми авторами. Прямые включения с этих площадок будут транслироваться на странице проекта Вконтакте.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности проекта можно узнать на официальном сайте или в группе ВК.