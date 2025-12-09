«Афиша» запустила гиды выходного дня – готовые планы на субботу и воскресенье

События, отели, рестораны, подкасты и полезная информация – все на одной странице.

Компания «Афиша» представила гиды выходного дня – новый формат планирования коротких поездок и городских маршрутов. Это специальные подборки на Afisha.ru с готовыми сценариями на субботу и воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и ближайших к ним областных городах, которые помогают быстро и удобно составить планы на уикенд.

Гид работает по простому принципу: пользователь выбирает город и даты, а дальше получает полноценную программу и даже тематический контент без необходимости открывать несколько вкладок и сервисов. На одной странице представлено комплексное решение от «Афиши» и партнеров: актуальные события, культурные и городские маршруты от «Афиши Daily», места для завтрака и ужина от «Афиши Рестораны», рекомендации по размещению от сервиса Отелло. Есть планы даже на досуг в дорогу или на вечер после насыщенных прогулок – подборка фильмов на Okko, снятых в этом городе или о нем, а также подкасты и аудиокниги от сервиса Звук, которые помогут лучше понять атмосферу и настроение места. Дополнительно на странице отображается прогноз погоды на выходные, чтобы планы были максимально практичными.

Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши»:

«Гиды выходного дня от ″Афиши″ – это переход на новый уровень досуга. Мы объединили все необходимое для идеального уикенда в одном решении. Вместо поиска по разным сервисам пользователь получает готовый логичный маршрут – от утреннего кофе и культурной программы до вечернего кино и атмосферного ужина. Мы берем на себя планирование и рутину, чтобы оставить человеку гарантированные удовольствия и насыщенные впечатления».

Новый формат объединяет разные сервисы под брендом «Афиши» в единого мультифункционального помощника и превращает планирование уикенда в быстрый и интуитивный процесс. Путеводители подойдут как для спонтанных поездок за город, так и для осознанных культурных выходных – когда хочется заранее понять, чем заняться и как провести время с удовольствием.

Гиды выходного дня уже доступны на сайте «Афиши» и будут регулярно обновляться с учетом сезона, городских событий и интересов аудитории.