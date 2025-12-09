Раскрыт уровень алчности чиновников в России

В России уровень коррупции в этом году превысил средний показатель за пять лет. Об этом ТАСС рассказал генпрокурор страны Александр Гуцан.

По его словам, в 2025 году зарегистрировано более 36 тысяч коррупционных преступлений, к уголовной ответственности привлечены 17 тысяч человек. Между тем, на протяжении последних пяти лет число коррупционных преступлений в среднем не превышало 35 тысяч. Большинство из них касаются взяточничества, подкупа, мошенничества, растраты, злоупотреблений и превышения служебных полномочий.

Антикоррупционный локомотив набрал нужную скорость и останавливаться не собирается, отметил Гуцан. Прокуроры будут искать и изымать незаконно нажитое имущество чиновников.

«Количественные показатели зависят не от усилий и активности прокуроров, а от степени алчности коррупционера», — отметил генпрокурор.

По его словам, чаще всего взятки идут наличными деньгами, ее средний размер составляет 1 миллион рублей.