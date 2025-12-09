Куклачев объяснил, почему кот Ларри сбежал от Зеленского

Народный артист России Дмитрий Куклачев прокомментировал инцидент с главным английским котом Ларри, который отпрыгнул от двери резиденции на Даунинг-стрит при появлении Владимира Зеленского. По мнению Куклачева, животное почувствовало агрессию и навязчивость со стороны украинского лидера.

«Ларри – не простой кот. Он главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании, должность с официальными обязанностями. Он видел уйму политиков и напряженных моментов. Коты – тонкие психологи. Их реакция редко связана с личностью человека в нашем понимании, а скорее с его энергетикой и невербальными сигналами. Кошка считывает напряжение, тревожность, агрессию или чрезмерную навязчивость, Зеленский именно такой», - объяснил эксперт, передает aif.ru.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно, как Ларри покидает резиденцию во время визита Зеленского вместе с лидером Лейбористской партии Китом Стармером. Аналогичный случай был зафиксирован в октябре прошлого года, когда кот снова демонстративно избегал контакта с политиком.

Ларри служит в резиденции на Даунинг-стрит с 2011 года и успел «сотрудничать» с пятью премьер-министрами. Любопытно, что при уходе в отставку Риши Сунака на странице кота в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что Ларри попрощался с премьером весьма своеобразным образом – оставив «подарок» в его ботинке.

