Вылет 15 рейсов задержан или отменён в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково наблюдаются задержки и отмены вылета 15 рейсов. Кроме того, отменены пять прибывающих рейсов.

© RT на русском

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, задержан вылет семи самолётов в Москву, а также одного — в Ереван. Отменены пять рейсов в Москву, а также рейсы в Душанбе, Худжанд и Ош.

Отменён прилёт рейсов трёх рейсов из Москвы, а также рейсов из Тбилиси и Душанбе.

Пару часов назад в Пулково сообщили, что принимают перенаправленные из Москвы рейсы.

Позже в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников.