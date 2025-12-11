Вылет 15 рейсов задержан или отменён в аэропорту Пулково
В петербургском аэропорту Пулково наблюдаются задержки и отмены вылета 15 рейсов. Кроме того, отменены пять прибывающих рейсов.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Так, задержан вылет семи самолётов в Москву, а также одного — в Ереван. Отменены пять рейсов в Москву, а также рейсы в Душанбе, Худжанд и Ош.
Отменён прилёт рейсов трёх рейсов из Москвы, а также рейсов из Тбилиси и Душанбе.
Пару часов назад в Пулково сообщили, что принимают перенаправленные из Москвы рейсы.
Позже в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников.