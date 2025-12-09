Долина прошла психиатрическую экспертизу

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников, сказано в судебных документах, посвященных разбирательству с покупательницей ее недвижимости Лурье.

В судебных документах, посвященных разбирательству между Долиной и покупательницей ее квартиры Лурье, указано, что певица прошла амбулаторную первичную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, передает ТАСС. Экспертная комиссия Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева проводила обследование, и выводы экспертизы не были оспорены сторонами уголовного дела. Кроме того, со стороны Лурье ходатайств о проведении дополнительного медицинского исследования на данном процессе не поступало. Прямое заключение экспертов относительно состояния Долиной в документе отсутствует. Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что во время сделки ее доверительница не имела сомнений по поводу вменяемости артистки. Ранее стало известно, что Верховный суд России рассмотрит дело по жалобе Долиной на решения нижестоящих судов в споре с Лурье 16 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дело о мошенничестве против певицы Долиной поступило в суд. Прокуратура утвердила обвинение по делу о квартире Долиной. Следствие завершило расследование дела о мошенничестве против артистки.