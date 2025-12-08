Москалькова призвала не сажать людей в клетки в суде без оснований на это

74 тысячи обращений поступило к омбудсмену Татьяне Москальковой от людей, находящихся в местах принудительного содержания.

Главные темы этих обращений - медицинская помощь, условия содержания, свидания с родными, - рассказала омбудсмен в интервью "Российской газете".

По ее словам, сегодня в уголовном процессе судебным и правоприменительным органам удалось добиться серьезного прогресса. В результате почти втрое сократилось количество жалоб на необоснованное заключение под стражу. Хотя остаются "острые случаи", отмечает Татьяна Москалькова.

- Например, человека держат под стражей после отмены приговора. Это неприемлемо, - подчеркнула она.

Омбудсмена беспокоят и частые отказы в возбуждении уголовных дел.

- Наша позиция хорошо известна - уголовное дело должно возбуждаться сразу после подачи заявления о возможном преступлении. Может быть, поэтапно, но мы должны к этому идти, - сказала Москалькова.

И уже в который раз призвала не сажать обвиняемых в клетки в зале суда, если речь идет о нетяжких преступлениях.

- Достоинство - это тоже право, - уверена Татьяна Москалькова.

