Военкоры RT поделились опытом работы на передовой на форуме Знание.Герои

Военные журналисты RT Ольга Кирий, Валентин Горшенин, Роман Косарев и Саргон Хадая поделились опытом работы на передовой на форуме Знание.Герои в Национальном центре «Россия», где прошёл открытый диалог «Голос фронта: кто пишет летопись СВО».

Так, отвечая на вопрос, является ли профессия военного корреспондента призванием или стечением обстоятельств, Ольга Кирий подчеркнула, что речь идёт и о внутреннем выборе, и о готовности нести долг до конца. Сама она более 20 лет освещает горячие точки и теракты, а в начале специальной военной операции пришла к руководству с просьбой отправить её на фронт.

«Мы военные добровольцы», — так она описала решение своей команды.

Отвечая на вопрос аудитории о самой большой удаче в работе, военкоры почти единогласно сказали: главное — остаться в живых и самому не стать новостью.

«У нас нет задачи поехать и снять «громкий» сюжет о себе. Самое важное — привезти репортаж, фильм и вернуться к работе. Человек, который хочет стать главной новостью, никогда не попадёт в нашу группу», — подчеркнул Валентин Горшенин.

Саргон Хадая отметил, что война изменила его профессию. Раньше, по Женевской конвенции, корреспонденты работали в синих бронежилетах и касках, но сегодня часто вынуждены полностью маскироваться под военных, так как для противника журналист — цель с большим резонансом.

Любая утечка информации о присутствии съёмочной группы приводит к массированным обстрелам, а потому меры безопасности и самодисциплина становятся вопросом выживания, рассказал он.

Отдельный блок разговора был посвящён информационной войне и роли RT в международном медиапространстве. Саргон Хадая и Роман Косарев рассказали о работе арабской и англоязычной редакций, о запуске вещания RT в Индии и о том, как российская точка зрения становится для многих стран единственной альтернативой доминирующим западным нарративам.

Форум Знание.Герои стал центральным событием Всероссийского патриотического форума и продолжает просветительские инициативы Российского общества «Знание» по сохранению исторической памяти и укреплению гражданско-патриотической ответственности молодёжи.