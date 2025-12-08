Россияне назвали главные песни и книги поколения

Исследовательский центр Russian Field решил выяснить, какие песни и книги россияне разных возрастов считают ключевыми для своего времени. Формулировка была максимально свободной, поэтому ответы получились честными и очень показателями. И вот что вышло.

Среди музыкальных ассоциаций удерживается абсолютный лидер — государственный гимн. Его назвал каждый десятый участник опроса. Следом идёт «День Победы», который, по мнению многих, лучше других отражает коллективную память. На третье место одновременно попали песня «Матушка» Татьяны Куртуковой и легендарный «Перемен» Виктора Цоя — обе композиции назвали одинаково часто.

Если смотреть по возрастам, картина меняется. Для людей младше 45 лет важнее всего именно гимн. А вот среди старших опрошенных первое место уверенно занимает «День Победы». Интересно, что «Матушка» и «Я русский» Shaman встречаются в ответах всех поколений, но чем старше человек, тем реже он упоминает эти треки. Получается своеобразная музыкальная градация: одни композиции объединяют всех, другие — больше говорят молодёжи.

С литературой ситуация ещё разнообразнее. Самой значимой книгой россияне называют «Войну и мир» Толстого — тот редкий случай, когда толстовская классика удерживает лидерство и сейчас. На втором месте — сразу два романа: «Как закалялась сталь» Островского и булгаковский «Мастер и Маргарита». Третью строчку делят антиутопия Оруэлла «1984» и «Преступление и наказание» Достоевского.

Но и здесь всё зависит от поколения. Молодёжь от 18 до 29 чаще других выбирает «1984» — для них именно этот роман стал главным культурным кодом. Люди среднего возраста в первую очередь вспоминают «Войну и мир». А представители старшего поколения считают наиболее важной книгу Островского, которая для них символизирует стойкость и определённые идеалы эпохи.

Любопытно, что результаты других опросов перекликаются с этой картиной. Летом платформа «Литнет» выяснила, какие книги помогают россиянам переживать сложные периоды. В списке снова оказался «Мастер и Маргарита», а рядом с ним — «Джейн Эйр» и «Гордость и предубеждение». Похоже, в трудные времена люди тянутся не только к классике, но и к романам, где много чувств, силы и надежды.

Если собрать всю эту статистику, становится видно: у каждого поколения есть свои символы, но при этом есть смысловые точки, которые объединяют всех. И песни, и книги в таких списках — это отражение того, что для людей важно прямо сейчас.