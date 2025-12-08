Симоньян рассказала о сложностях химиотерапии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от онкологического заболевания, рассказала о сложностях химиотерапии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян заявила, что по возвращении из Индии, где она 5 декабря участвовала в запуске вещания телеканала RT, она сразу же отправилась на третий сеанс химиотерапии.

«Как я все переношу? По-разному. Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом, нормально», — написала журналистка.

Она уточнила, что особенно плохо чувствует себя в первые дни после химиотерапии. По словам Симоньян, иногда в это время ей требуется госпитализация из-за ухудшения показателей крови и проблем с желудком и пищеводом.

«Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю», — добавила Симоньян.

О том, что у Симоньян обнаружили рак, стало известно в конце сентября. Журналистка рассказала, что скоро будет сниматься в телепроектах в париках, так как ей предстоит лечение от онкологического заболевания.