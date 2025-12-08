«Продолжительная и активная жизнь»: как нацпроект обновляет медицину в регионах России

Главная задача национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" — увеличение продолжительности жизни и поддержание здоровья людей, а также развитие качественной медицины. В ее основе лежит развитие современной и доступной системы первичной медицинской помощи. Именно в поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты человек обращается в первую очередь. От того, насколько грамотно организована работа первичного звена, зависит скорость постановки диагноза, своевременность начала лечения и качество профилактики. Поэтому в числе приоритетных целей нацпроекта – обновление инфраструктуры, оснащение учреждений современным оборудованием и обеспечение транспортной доступности. Особенно в небольших поселениях, где пункты первичной медпомощи зачастую являются единственной точкой доступа к медицине. "Нацпроект направлен на улучшение качества жизни пожилых людей, обеспечение доступа к медицинской помощи, социальным услугам и занятиям спортом. А главное – на продление здоровой и активной жизни граждан России", - заявила эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Филистеева. "Целостность национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" связана еще и с тем, что он охватывает все – начиная от первичного звена здравоохранения до реабилитации, ведения здорового и активного образа жизни, включая спорт", — сказала вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава России. Она также подчеркнула, что эта большая всеобъемлющая работа затрагивает все регионы и организации страны. Что уже изменилось: новые здания, техника и капитальные ремонты Реализация проекта уже показывает значимые результаты: к 2025 году в регионах появилось более 4,3 тыс. новых объектов здравоохранения, капитально отремонтировано свыше 5,4 тыс. зданий, а медицинские организации получили более 17 тыс. санитарных автомобилей. В текущем году построено еще 384 объекта первичного звена и обновлено более тысячи зданий, включая находящиеся в небольших городах и селах. Одновременно улучшается оснащение: в учреждения поставлено свыше 38,6 тыс. единиц техники и около 3 тыс. транспортных средств. До 2030 года поддержка продолжится. В частности, будет обновлен автопарк организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Запланирована закупка не менее 9 тыс. передвижных медицинских комплексов. Как регионы используют возможности нацпроекта Ставропольский край В регионе завершен капитальный ремонт двухэтажного корпуса Труновской районной больницы. В комфортных обновленных помещениях уже ведется прием пациентов. "Это важный этап развития местного здравоохранения, который значительно повысит качество оказания медицинской помощи. Благодаря совместной работе врачей, сотрудников администрации и строителей достигнут замечательный результат", - отметил главный врач Труновской районной больницы Игорь Унтевский. До конца декабря в крае отремонтируют еще 27 медицинских учреждений. С начала года медорганизации получили 320 санитарных автомобилей и свыше 450 единиц оборудования, что укрепляет участковую службу и сокращает время обследований. Пензенская область С начала года 20 больниц региона получили 355 единиц современной техники. Новое оборудование уже применяют в диагностических кабинетах, что повысило возможности диагностики и наблюдения пациентов. "Здравоохранение развивается очень быстро. Важно идти в ногу со временем, поэтому мы продолжаем укреплять нашу инфраструктуру современным оборудованием. Благодаря этому растет качество медицинского обслуживания наших жителей", - уверен главный врач Белинской районной больницы Андрей Панин. Белинская больница получила передвижной цифровой рентген, электроэнцефалограф, эндоскопическую систему, рефрактометр, 12-канальный ЭКГ-аппарат, оборудование для суточного мониторинга давления и стерилизаторы. Все это способствует ускорению обследований и точности диагностики. Оборудование поставили в медицинские учреждения по всей области, что укрепило первичное звено здравоохранения. Кемеровская область В селе Красные Орлы после капитального ремонта открыли обновленную амбулаторию, рассчитанную на обслуживание более 1800 жителей села и десяти ближайших деревень. Теперь диспансеризация, диагностика и неотложная помощь доступны в шаговой доступности. "Мы рады, что теперь наши пациенты могут получать медицинскую помощь в комфортных условиях рядом с домом. Все обследования и консультации мы проводим на месте. Быстро обслуживаем вызовы на дом и оказываем неотложную помощь. У нас есть все — и современное оборудование, и необходимые медикаменты", - рассказала и. о. заведующей амбулаторией Ольга Конькова. В здании обновили инженерные сети, оборудовали кабинеты приема, прививочный и процедурный кабинеты, организовали зоны ожидания и создали доступную среду. Всего в Кузбассе в этом году обновлено 13 и построено 34 ФАПа и амбулатории, а до конца года планируется открыть еще 32 медучреждения, в том числе 14 новых. Новосибирская область В 2025 году медорганизации в регионе получили более 2 тыс. единиц оборудования и 339 санитарных автомобиля. Более чем на 60 объектах завершен капитальный ремонт. Модернизация первичного звена здравоохранения в регионе проходит по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Она направлена на расширение доступности диагностики и повышение качества помощи в городах и сельских территориях. В этом году для учреждений первичной медпомощи закуплено 1442 единицы оборудования, еще 348 направлено в реабилитационные подразделения, а центры здоровья получили более 70 диагностических установок. До 2030 года в регионе построят три новые поликлиники, а шесть медорганизаций капитально обновят.

