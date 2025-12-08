Адама Кадырова наградили почетной грамотой Росгвардии

Секретаря совета безопасности Чечни Адама Кадырова наградили почетной грамотой Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.

© Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ

"Эта награда является признанием его личного вклада и активного содействия подразделениям Росгвардии в выполнении задач по защите конституционного строя, обеспечению общественной безопасности и правопорядка", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Даудова, он зарекомендовал себя ответственным, эффективным и исполнительным человеком.