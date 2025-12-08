Адама Кадырова наградили почетной грамотой Росгвардии
Секретаря совета безопасности Чечни Адама Кадырова наградили почетной грамотой Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.
"Эта награда является признанием его личного вклада и активного содействия подразделениям Росгвардии в выполнении задач по защите конституционного строя, обеспечению общественной безопасности и правопорядка", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Даудова, он зарекомендовал себя ответственным, эффективным и исполнительным человеком.