Световое шоу «Страна света» на Дворцовой площади собрало полмиллиона зрителей

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 6 и 7 декабря прошел финал всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна света". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Световое шоу «Страна света» на Дворцовой площади собрало полмиллиона зрителей
Фасад Штаба Гвардейского корпуса стал гигантским световым полотном. Мероприятие, поддерживаемое Президентским фондом культурных инициатив, собрало более 480 тыс. зрителей — это рекорд за четыре года существования проекта.

Победителем стала команда из Санкт-Петербурга в составе Полины Хамраевой и Игоря Домашкевича, представившая спектакль о петербургских литературных мифах. Они получили главный приз — 1 млн рублей.

Второе место и 700 тыс. рублей завоевала команда Qazan.exe с современной интерпретацией татарских народных сказок. Третье место разделили студия братьев Петрович из Вологодской области и медиахудожник DIMAFLOOD — каждый получил по 400 тыс. рублей.

В свою очередь, команда Qazan.exe также получила приз зрительских симпатий в 500 тыс. рублей по итогам онлайн-голосования.

Изначальный призовой фонд в 2,6 млн рублей был увеличен жюри до 3 млн рублей из-за высокого уровня конкурсных работ. Награды победителям вручил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.