В вотчине Деда Мороза построят большой гостиничный комплекс и новый терем

Большой гостиничный комплекс с водными забавами и новый терем Деда Мороза начинают строить в его вотчине в Великоустюгском округе Вологодской области. Гостиничный комплекс и обновленный парк планируется создать к 880-летию Великого Устюга, которое будут отмечать в 2027 году, сообщила генеральный директор Тематического парка "Дед Мороз" Оксана Косаченко в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас все новое, что появляется в парке, направлено на то, чтобы создать удобство и комфорт для тех, кто приезжает в Великий Устюг. Сейчас мы строим большой гостиничный комплекс с интересными с водными забавами внутри. В 2027 году городу Великому Устюгу исполнится 880 лет, и к этому моменту откроется и гостиница, и обновленный парк. Дед Мороз говорил, что у него коллекция подарков очень большая, и ему нужен новый терем, и мы сейчас начинаем строительство нового большого терема", - сообщила гендиректор в пресс-центре ТАСС.

Работая с Дедом Морозом, все становятся немножечко волшебниками, отметила она.

"Помощниками у Деда Мороза по разбору писем являются почтули. Они живут в Великом Устюге и перебирают все письма каждый день. После того, как заканчивается новогоднее путешествие, мы вместе с почтулями и снеговичками разбираем все письма, планируем, что делать в следующем путешествии, куда стоит поехать и с какими детками встретиться", - рассказала Оксана Косаченко, отвечая на вопросы детей.

Старинный Великий Устюг в Вологодской области - один из наиболее привлекательных для туристов городов благодаря вотчине Деда Мороза. В резиденции Деда Мороза создан соответствующий тематический парк, действует двухэтажный терем, почта Деда Мороза, дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.