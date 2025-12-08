Москалькова считает несправедливым то, что Лурье лишилась квартиры и денег

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает несправедливым решение, в результате которого добросовестный покупатель Полина Лурье лишилась и денег, и квартиры из-за сделки с певицей Ларисой Долиной.

"Я считаю, что в ситуации с Долиной решение было несправедливым. Добросовестный покупатель не мог знать всех нюансов, он лишился квартиры и денег. Я думаю, что Верховный суд, будем следить за этой ситуацией, мне кажется, что он прислушается к аргументам Лурье", - сказала Москалькова на всероссийском едином уроке "Права человека" в МГИМО.