К Новому году в России резко подскочил спрос на один вид товаров

В России в преддверии года Лошади резко вырос спрос покупателей к товарам для хоббихорсинга. Продажи голов коней на деревянной палке подскочили на 142%, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кроме того, россияне начали массово скупать специальные шампуни для блеска и роскошной гривы своих игрушечных скакунов. Продажи этого вида товара выросли на 381% по сравнению с прошлым месяцем. Также активно продаются загоны для жеребцов и барьеры (видимо, для скачек в новогоднюю ночь). В топе оказались и паспорта для лошадей.

По данным SHOT, сейчас коня на палке может купить за 1600-6000 рублей. Некоторые эксперты считают, что хоббихорсеры могут снова ворваться в тренды из-за символа нового года — Красной Огненной лошади.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в преддверии Нового года в России наблюдается повышенный интерес к конине в качестве угощения на праздничном столе. Российские фермеры также подтверждают увеличение популярности конских деликатесов, отмечая рост продаж не только тушенки, но и вяленой конины, а также колбас с добавлением конины, сала и специй.

Спрос на конину может быть частично обусловлен поверьями о том, что присутствие этого мяса на новогоднем столе поможет "умилостивить" символ года и привлечь удачу.