Бастрыкин захотел расширить список преступлений с конфискацией имущества

На рассмотрение в правительство направлен законопроект, который позволит арестовывать имущество лиц, причастных к любым коррупционным преступлениям, и расширить применение конфискации.

© Пресс-служба СК России

Об этом в статье для РБК сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация», — отметил он.

Глава ведомства также указал на проблему вывода активов за рубеж. В связи с этим Следственный комитет прорабатывает новый порядок выделения уголовного дела — специально для розыска и возврата преступно добытого имущества.

Ранее генеральный прокурор России Алексанлр Гуцан сообщил, что чисто коррупционных преступлений в стране в 2025 году превысило средний показатель за пять лет.