В Саранске проведут первый Всероссийский семейный форум

В столице Республики Мордовия Саранске проведут первый Всероссийский семейный форум в рамках конкурса на звание "Семейная столица России". Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Мы просим первый семейный форум провести в Саранске и там определить семейную столицу. Сейчас губернаторы стараются, пытаются конкурировать, состязаться, бьются за лучшие формы поддержки. Конкурс поможет регионам видеть работающие практики и перенимать их, подтягиваться к лидерам. Мы хотим конечный положительный результат", - сказал он в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья".

Здунов добавил, что в рамках форума планируется огласить результаты конкурса на звание "Семейная столица России", создание которого инициировала комиссия Госсовета РФ по направлению "Семья".

Также председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что конкурс на звание "Семейная столица России" актуализирует задачи трансляции межрегиональных практик по повышению рождаемости.

"Много экспертов говорят о необходимости реализации специальных междемографических опытов на городском уровне. Поэтому я думаю, что как раз этот конкурс всю эту задачу актуализирует", - сказал он.

Кроме того, заместитель председателя Государственного собрания Республики Мордовия Наталья Долматова отметила, что конкурс также формирует традиционные ценности у молодого поколения страны.