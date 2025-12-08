Юрист Людмила Айвар сообщила в беседе с «Абзацем», что за травлю в интернете Ларисы Долиной может грозить штраф. Речь идет о появлении мемов и унизительных публикаций в адрес певицы после скандала с продажей квартиры.

Напомним, что общественность осудила артистку за продажу квартиры в центре Москвы. Она утверждала, что стала жертвой мошенников, и суд вернул ей жилье, но не обязал компенсировать деньги покупателю. Этот случай вызвал критику, в том числе со стороны звезд.

В интернете назвали схему, при которой продавец квартиры после продажи заявляет о мошенничестве и пытается оспорить сделку, не возвращая деньги покупателю, «эффектом Долиной». Также в сети появилось множество мемов и сделанных с помощью нейросети видеоматериалов, посвященных Долиной. Везде она выставляется в негативном свете.

По словам Айвар, Долина может ответить на оскорбления с помощью обращения в суд. По ее словам, в юридической практике отсутствуют четкие суммы морального вреда. Сумма компенсации определяется судом. Она может доходить до 3 миллионов рублей и более.

Верховный суд России назначил на 16 декабря рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих судов по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье, покупательнице квартиры.