Российские пользователи атаковали соцсети английского актера Тома Холланда. После откровений Ларисы Долиной о продаже квартиры под давлением мошенников, выяснилось, что аферисты могли использовать в "липовых" документах фото звезды Голливуда. Подробности – в материале Москвы 24.

"Том, у нас к вам вопрос"

Скандал вокруг народной артистки РФ Ларисы Долиной и ее квартиры не утихает. В 2024 году звезда под давлением мошенников продала свое жилье в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Однако когда певица поняла, что стала жертвой аферистов, то подала в суд на покупательницу Полину Лурье и вернула недвижимость. Ситуация вызвала общественный резонанс: многие встали на защиту Лурье, которая осталась без квартиры и денег.

В Сети стали "отменять" певицу из-за того, что она не вернула стоимость квартиры покупательнице. Позицию Долиной также осудили коллеги, в числе которых певица Слава и юрист Екатерина Гордон, а журналист Ксения Собчак и и блогер Алена Водонаева поддержали шутки про то, что "действовали под влиянием мошенников".

Директор Ларисы Долиной рассказал о проклятиях в адрес певицы

Ситуация в публичном поле обострилась настолько, что директор Долиной Сергей Пудовкин назвал происходящее "оголтелой травлей", а сама певица решила прервать молчание и пришла в студию программы "Пусть говорят" 5 декабря. В итоге передача стала источником свежей порции мемов. В эфире показали снимок поддельного паспорта, который мошенники отправили певице: на фотографии "документа" был британский актер Том Холланд, прославившийся ролью Человека-паука.

Русскоязычные пользователи Сети незамедлительно отреагировали на новость и буквально атаковали соцсети 29-летней звезды Голливуда. Под последними постами актера комментаторы в шутку потребовали у него вернуть деньги и квартиру исполнительнице хита "Погода в доме".

"Том, у нас в Российской Федерации возник к вам общенациональный вопрос, не могли бы вы прояснить ситуацию с Ларисой Долиной?"; "а зачем было Долину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете"; "ты пошто боярыню ограбил, смерд?"; "ты вообще понимаешь, что пошатнул экономику РФ этим поступком?"; "верни бабки, иначе Долина устроит тебе концерт прямо в твоей паутине"; "не ожидала я такого двуличия от вас, Том"; "маски сорваны, все вскрылось"; "сначала Лариса, а дальше кто? Доктор Октавиус? Что ты творишь..." – соревновались в остроумии комментаторы.

"Полина Лурье не виновата"

Сама Лариса Долина подробно рассказала о ситуации, сложившейся в августе прошлого года. Певица заявила, что мошенники давили на нее, представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Кроме того, злоумышленники угрожали дочери и внучкам артистки.

При этом певица заявила, что готова выплатить покупательнице ее квартиры Полине Лурье полную стоимость квартиры.

"Мне плохо, мне очень плохо. Я всегда считала себя сильной женщиной и выходила из очень сложных ситуаций в своей жизни. Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет таких денег. Но я верну Полине Лурье всю сумму в полном объеме", – заявила Долина в эфире программы.

В свою очередь, адвокат покупательницы Светлана Свириденко отметила, что несмотря на обещания Долиной, ее клиентка не будет отзывать жалобу из Верховного суда. По словам юриста, Лурье рассчитывает, что высшая судебная инстанция признает сделку купли-продажи законной, потому что "квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей".

Свириденко в беседе с РИА Новости выразила недоверие обещаниям Долиной, объясняя это тем, что народная артистка не попыталась связаться с Лурье и не извинилась.

"Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в ее искренность, но не получается, так как ее поступки, действия ее адвокатов свидетельствуют об обратном. В рассказе Долиной об этой ситуации есть целый ряд недоговоренностей и даже лукавства, но главное не это, а то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения".

Ранее Свириденко рассказала журналистам, что Полина Лурье не согласилась на мировое соглашение с Ларисой Долиной, потому что ее не устроили условия. По словам адвоката, предложение певицы предусматривало возврат денег Полине в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.