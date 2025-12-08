Лесничему, который нашел главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль

Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Мухтару Магомедову, который нашел главную новогоднюю елку страны, вручили ключи от нового автомобиля. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщает РИА Новости.

— Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать, чтобы наши сотрудники, когда на земле, лесничие, активно занимались в течение всего года, когда находятся в работе, уже сразу присматривались к потенциальным красавицам, которые могут быть выбраны в качестве главной новогодней ели, — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Лесничий, обнаруживший заветную елку, получил в подарок новый служебный автомобиль «Нива», говорится в материале.

С 2007 года главную новогоднюю елку страны привозят в Кремль исключительно из Подмосковья. В этом году отбор проводился среди 24 деревьев, соответствующих установленным параметрам. Ель-победитель была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Украшение ели к Новому году будет закончено к 25 декабря.