Артемий Лебедев назвал «системную ошибку» россиян

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал ошибкой желание россиян понравиться людям на Западе. В видео, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что России не нужен пиар в западных государствах.

«У нас есть такая системная ошибка: мы все время пытаемся понравиться белому человеку, чтобы он нас одобрил, чтобы он сказал: "Да, вы тоже люди". Мы все время ждем, что скажет белый человек», — отметил Лебедев.

По его мнению, России не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы кому-то понравиться. Вместо этого, как считает Лебедев, россиянам нужно жить своей жизнью, а информация о преимуществах жизни в стране в итоге распространится за рубежом сама.

«Приезжай [в Россию], ты увидишь, что здесь тоже не лаптем щи хлебают. И тогда ты поймешь, что сам был дурак. А нам доказывать, что мы не дураки, довольно бессмысленная трата энергии», — указал дизайнер.

Ранее Лебедев возмутился тем фактом, что в 2024 году Италия дала ему визу на 12 дней. Блогер раскритиковал европейские страны за их визовую политику в отношении туристов из России.