Дугин: у России нет причин воевать с Европой, но есть одно «но»

У Москвы нет причин воевать с Европой, кроме одной - европейцы сами собираются воевать с Россией. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. Он отметил, что Лондон и Брюссель уже воюют с РФ на территории Украины и планируют делать это в дальнейшем.

"Они считают, что Украина - их, а мы считаем, что Украина - наша. И при этом мы настаиваем, что это не их дело, а наша проблема. Они же считают, что это не наше дело, а их проблема. И этот конфликт наших интересов с интересами Европейского союза, по крайней мере, с его руководством, ведет к эскалации", - пояснил Дугин.

Однако Европе стоит помнить, что действия России по отношению к ней будут гораздо жестче, чем по отношению к Украине, добавил эксперт.

До этого президент России Владимир Путин предупредил, что ответ РФ на милитаризацию Европы будет весьма убедительным. Глава государства заявил, что если те или иные страны хотят "потягаться с Россией", пусть попробуют.