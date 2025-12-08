Вирусолог исключил рост заболеваемости ОРВИ к Новому году

В России этот период приходится на конец осени.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вирусолог Виктор Ларичев.

«Собственно говоря, морозы и вирусы не очень сильно связаны. Они связаны только тем, что чем холоднее, тем дольше сохраняются вирусы. У нас как раз пик заболеваемости обычно наблюдается в ноябре, а не к Новому году. Поэтому ждать ничего особенного не нужно».

Ранее лор Павел Чумаков назвал причины роста заболеваемости в зимний период. По его словам, это связано с переменчивой погодой и сухим воздухом. Скопления людей также способствуют распространению вирусных инфекций.