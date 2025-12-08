Американский рэпер выступит в России в Международный женский день

Американский рэпер Flo Rida выступит в трех российских городах весной 2026 года. Об этом "Газете.Ru" сообщили организаторы - концертное агентство Say Agency.
Flo Rida даст концерты в Москве, Краснодаре и Новосибирске. В столице у рэпера запланировано сразу два шоу: 8 и 9 марта 2026 года на "ЦСКА Арене".
В Краснодаре шоу артиста пройдет в "Баскет-Холле" 11 марта, а завершится тур концертом на "Сибирь-Арене" в Новосибирске 14 марта. В Москве и Новосибирске артист готовится выступать на сцене с обзором 360°.
Организатор шоу — Рэпера Flo Rida прославил сингл "Low" (совместно с T-Pain), вошедший в саундтрек к фильму "Шаг вперед 2". Танцевальный трек поднялся на вершину Billboard Hot 100 и удерживал лидерство в рейтинге целых 10 недель подряд. По итогам 2008 года песня стала самым продаваемым синглом в США, была номинирована на "Грэмми" и MTV Video Music Awards.
Также артист известен благодаря каверу песни "Right Round", записанному с Ke$ha, трекам "Whistle", "Club Can't Handle Me" с Дэвидом Геттой, "Wild Ones" с Sia.
Накануне ведущий шоу "Тачка на прокачку", американский рэпер Xzibit провел два концерта в России.