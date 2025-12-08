Бойцы и ветераны СВО смогут бесплатно получить второе среднее профобразование

Участникам СВО предоставят право на получение второго бесплатного среднего профессионального образования в колледже или техникуме по другому направлению подготовки. Такой закон поддержал Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре на заседании 8 декабря.

Авторы документа — группа депутатов и сенаторов во главе с первыми вице-спикерами Совета Федерации Владимиром Якушевым и Андреем Яцкиным.

Парламентарии отметили, что у участников боевых действий, имеющих среднее профессиональное образование, после возвращения домой часто возникает вопрос о том, как продолжить свою трудовую деятельность.

Как указали законодатели, освоение новой востребованной профессии снова становится для бойцов важной задачей. Именно поэтому столь необходимо предоставить им возможность бесплатно получить новую специальность. Это позволит ветеранам найти для себя полезное занятие и успешно развиваться в выбранной сфере.

Госдума приняла закон на пленарном заседании 3 декабря.