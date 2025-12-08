Умер народный артист России Владимир Сулимов

Умер советский актер театра Владимир Сулимов. Об этом сообщил Театр Моссовета, в котором он служил долгие годы.
Народному артисту России было 89 лет. В некрологе отмечается, что Сулимов воплотил на сцене более 70 запоминающихся и ярких ролей.
«Нас постигла горькая утрата. Владимир Сергеевич являл собой образец благородства, верности традициям. Он передавал свое понимание отечественной театральной школы ученикам и младшим коллегам», — говорится в публикации.
Известно также, что прощание с Владимиром состоится в Театре Моссовета, о дате и времени сообщат позже.
