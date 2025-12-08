Фонд Сбера «Вклад в будущее» рассказал к юбилею о результатах работы

Благотворительный фонд Сбера "Вклад в будущее" подвел итоги деятельности за 10 лет, за это время программы и проекты организации охватили 10 млн детей и 22 млн родителей в большинстве регионов страны, сообщила пресс-служба компании.

Фонд ведет работу по трем направлениям: развитие современного образования, создание инклюзивной среды и "Вместе", в рамках которого объединяются усилия НКО, доноров и государственных структур для поддержки социальных инициатив.

По данным фонда, по его методическим материалам обучаются 600 тыс. детей, 200 тыс. педагогов используют их в своей работе, также 33,5 тыс. учителей прошли повышение квалификации.

На занятия для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства направлено 470 млн рублей. Кроме того, поддержку получили 2 тыс. НКО, 2,2 тыс. образовательных организаций внедряют программы фонда. Ежегодно в просветительских мероприятиях по искусственному интеллекту участвуют 5 млн детей.

Исполнительный директор фонда Петр Положевцев отметил, что за 10 лет организация сформировала инструменты системной поддержки.

"Когда в 2015 году мы создавали фонд, перед нами стояла амбициозная задача: не просто помогать, а менять реальность. Главное, что удалось - не просто запустить проекты, а встроить поддержку в повседневную практику школ, семейств, сообществ", - заявил он.

Одним из ключевых проектов фонда названа Академия искусственного интеллекта для школьников 8–11 классов. Она организует "Урок цифры", образовательные программы, олимпиады и хакатоны. Отмечается, что профиль "Искусственный интеллект" Национальной технологической олимпиады каждый год становится самым популярным.

Также с 2022 года действует проект "ИИ Старт" - создано 234 кружка, в которых обучается 1,6 тыс. школьников. Выпускник проекта Марат Токтар отметил практическую ценность образовательных материалов и методик Академии.

В свою очередь, победитель олимпиад и хакатонов Михаил Фоменко связал участие в проектах фонда с успешным поступлением в МФТИ.