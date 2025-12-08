Губернатор Ямала рассказал о грядущих нововведениях в регионе

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел прямую линию, в ходе которой подвел итоги уходящего года, ответил на наиболее актуальные вопросы жителей региона и обозначил ключевые планы на 2026 год, общение в прямом эфире длилось более двух часов, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

По данным региональных властей, всего на прямую линию поступило свыше тысячи обращений. На 32 из них глава региона дал развернутые ответы в эфире. Основная тематика вопросов касалась соцподдержки, строительства и ЖКХ, образования, спорта, а также состояния дорог и транспортной инфраструктуры.

Одной из наиболее обсуждаемых тем стала предстоящая смена системы оплаты труда в образовательных учреждениях региона. Артюхов отметил, что изменения требуют тщательной подготовки.

«Пилотный проект в Губкинском показал, что подход можно совершенствовать. У нас нет необходимости внедрять новую систему с 1 января — переносим ее на 1 сентября. Это позволит тщательно проработать меру», — заявил губернатор ЯНАО, подчеркнув, что цель изменений — повышение качества образования.

Также Артюхов рассказал о мерах по минимизации последствий временных отключений мобильного интернета, перспективах развития опорных городов Ямала и планах региона в Год здоровья.

Губернатору также поступили видеовопросы. Жителей интересовало будущее реконструируемого микрорайона в Ноябрьске, меры поддержки молодых специалистов, а также сотрудничество с региональными инициативами по развитию беспилотных технологий.

Кроме того, бойцы батальона «Кедр» попросили смягчить требования при приеме на муниципальную службу для военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Все предложения были приняты в работу.