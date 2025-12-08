Лурье оценила уровень вменяемости Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости певицы. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Долина в иске обвинила Лурье в том, что та «не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки по покупке квартиры».

«Эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда. У нас не было сомнений во вменяемости Долиной», — сказал адвокат Лурье.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули аферисты. В эфире Первого канала артистка извинилась перед покупательницей и пообещала вернуть ей средства в полном объеме. Однако, по словам адвоката Лурье, предложенная схема не учитывает инфляции, компенсации и не содержит конкретных сроков выплаты денег.

Квартиру за более чем 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда России.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.