К прямой линии с Путиным поступило 414 тысяч обращений

Свыше 400 тысяч обращений поступило в программу «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

© nsn.fm

Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

«К этой минуте 414 тысяч звонков, сообщений в мессенджерах, на сайте поступило в программу "Итоги года" с Владимиром Путиным», - отмечает вещатель.

Число обращений возрастает в геометрической прогрессии. Большая пресс-конференция российского президента, объединенная с прямой линией, пройдет 19 декабря, напоминает 360.ru.