Театр – новый хаб культуры: как «Афиша» поддерживает театральную индустрию

Генеральный директор компании на Вахтанговском форуме – о миссии поддержки театров и конкретных инструментах для роста и развития.

Сегодня в Москве завершается юбилейный V Вахтанговский форум театральных менеджеров (ВФТМ) – ключевое отраслевое событие, проходившее с 4 по 8 декабря 2025 года и посвященное стратегиям развития, а также управлению в театральной сфере. В мероприятии дважды принял участие генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров, раскрыв философию поддержки институций крупнейшим культурным маркетплейсом страны.

Первое выступление состоялось 5 декабря в рамках деловой программы ВФТМ в ГУМе. Евгений Сидоров рассказал об «Опыте главного культурного гида страны и возможностях для развития театрального направления». Спикер подробно рассказал о возможностях «Афиши» и о том, как компания, обладая миллионной аудиторией целенаправленно формирует культурный спрос и переводит внимание зрителей с массовых развлечений на театр. Особый акцент был сделан на используемых технологиях, стратегических партнерствах и уникальных акциях, которые позволяют делать посещение театров более доступным.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«Участие в Вахтанговском форуме (ВФТМ) для "Афиши" особенно важно – это прямая возможность быть в эпицентре живого театрального процесса и заявить о нашей роли в его развитии. Мы прекрасно понимаем, насколько сегодня людям важен "живой" досуг и "живая" культура – для многих это ключевой источник сил и энергии. Сегодня именно театр стал эпицентром культурной жизни, и наша поддержка этого сегмента – не просто бизнес, а осознанная миссия. Как крупный маркетплейс досуга, мы используем всю нашу мощь (технологии, данные, редакционный опыт), чтобы направлять многомиллионную аудиторию из других развлечений в мир театра. Мы выстраиваем культурную цепочку, помогая людям открывать для себя новые формы и форматы. Таким образом, наша работа делает досуг людей разнообразнее, а театры – сильнее, обеспечивая их стабильным притоком новой заинтересованной публики. Это и есть наша ключевая ценность и вклад в будущее культуры».

7 декабря на площадке ВЭБ Центра прошло второе выступление – «Афиша x «Шалом»: возможности для роста продаж и имиджа театра». Евгений Сидоров совместно с Андреем Соколовым, заместителем художественного руководителя театра «Шалом», представили детальный успешный кейс партнерства. Выступление было сфокусировано на практических инструментах билетной системы, которые театр использует для роста: от динамического ценообразования и CRM-функционала для работы со зрительской базой до организации гастролей и комплексного продвижения, включающего наружную рекламу и спецпроекты. На примере «Шалома» показано, как технологическая и медийная мощь «Афиши» работает на усиление независимого бренда театра и увеличение прямых продаж на его сайте.

Вахтанговский форум театральных менеджеров (ВФТМ) – ежегодная дискуссионная и образовательная площадка, созданная Театром имени Вахтангова. Форум собирает руководителей театров, продюсеров, экспертов в области маркетинга, менеджмента и коммуникаций для обсуждения актуальных вызовов и поиска новых моделей устойчивого развития театральной сферы.