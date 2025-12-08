Синоптик рассказал, когда в Подмосковье придут морозы

В Подмосковье в воскресенье, 14 декабря, ожидаются морозы до минус 15 градусов. Они будут сопровождаться снегопадами и метелью, что приведет к заносам на дорогах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном. В результате ночная температура понизится до минус 7 — минус 12, на востоке Подмосковья морозы ударят до минус 15, днем минус 6 — минус 11, — отметил специалист.

По словам синоптика, в эти выходные с опозданием на месяц наступит настоящая зима с ее главными признаками — снегом и морозами, передает РИА Новости.

При этом метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что столица в новогоднюю ночь не останется без снега, несмотря на теплую погоду в начале декабря.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в свою очередь, рассказал, что уже со второй недели декабря зима «высунет нос» и пройдут осадки в виде снега. Подробнее о прогнозе на наступившую неделю — в материале «Вечерней Москвы».