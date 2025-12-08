Путин поприветствовал участников форума "Память вне времени"

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Бессмертного полка России" "Память вне времени", поздравив с 10-летием подлинно народного движения.

"За прошедшее время ваше движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни нашей страны и многих других государств, нашло отклик в сердцах миллионов людей и широкую общественную поддержку. Десятки тысяч участников проекта посвящают себя важному, благородному делу, ведут постоянную, системную работу, направленную на сбережение правды об истории Отечества, о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, разгромивших нацизм и милитаризм", - говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил уверенное развитие движения и объединение все большего числа единомышленников. По его словам, мероприятие позволит наметить новые направления для образовательной, просветительской и воспитательной работы. Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума успехов, теплого общения и всего наилучшего.

Открытие всероссийского форума "Память вне времени", организованного Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России", состоится в Москве в понедельник. Участие примут представители движения из РФ и 10 стран.