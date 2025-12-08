Володин назвал недопустимыми платные услуги в электронных дневниках

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил об обращениях к депутатам от граждан относительно введения платных услуг в электронных школьных дневниках. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Родители, по его словам, высказывают претензии по поводу того, что для пользования приложением электронного дневника приходится оплачивать подписку, хотя сама услуга должна быть бесплатной.

"Родители жалуются, что им приходится приобретать подписку, если вход в электронный дневник осуществляется не через браузер, а приложение, которое более удобно, чем веб-версия", - написал Володин.

Помимо этого, существует практика предоставления учебных материалов исключительно на платной основе. Некоторые из них, указал спикер, доступны только таким образом.

Володин указал на неприемлемость подобной практики, подчеркнув, что все сервисы, предоставляемые через электронный дневник, обязаны быть общедоступными и бесплатными.