Раскрыта претензия Долиной в иске к Лурье

Российская певица Лариса Долина считает, что покупательница ее квартиры Полина Лурье не проявила необходимой осмотрительности при заключении сделки.

Такое мнение артистка выразила в своем иске.

— Истец указывает, что ответчик, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, — цитирует решение суда в ТАСС.

Певица Долина также с трудом сдерживала слезы во время своего первого выступления после того, как на нее обрушилась волна критики на фоне скандала с квартирой. Состояние артистки на последнем концерте заметно отличалось. Зрители обратили внимание на то, что певица сильно сжимала кулак.

5 декабря, спустя несколько месяцев судебных разбирательств, в эфире программы «Пусть говорят» Долина заявила, что приняла решение вернуть всю сумму покупательнице Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру.

Однако сама Лурье не планирует отзывать жалобу из Верховного суда России на фоне заявлений артистки. Рассмотрение дела состоится уже 16 декабря.