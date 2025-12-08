В МВД рассказали об опасности взлома аккаунта на "Госуслугах"

Мошенники, взломав "Госуслуги", могут взять кредит или микрозайм, оформить электронную sim-карту и использовать ее для других мошеннических схем, продать информацию о человеке. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей "новостью". На самом деле, в большинстве случаев это просто уловка. Но если доступ к аккаунту все же оказался у злоумышленников, они могут взять кредит или микрозайм, подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через "Госуслуги", заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита", - сказали в управлении.

Также через взломанные "Госуслуги" аферисты могут продать информацию - адрес, СНИЛС, данные паспорта и других документов, номера счетов, а также манипулировать личной информацией в других мошеннических схемах.

В МВД рассказали, что взлом личной страницы на "Госуслугах" позволяет мошенникам получить налоговый вычет за владельца страницы. Для этого они могут войти в личный кабинет на сайте ФНС, оформить налоговый вычет и указать свой банковский счет для выплаты.