Умер ветеран Великой Отечественной Василий Дыгая

Умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгая. Ему было 106 лет.

© Правительство Иркутской области

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Василий Филиппович прошёл всю войну. Был ранен и всё равно возвращался на фронт», — написал глава региона в Telegram-канале.

Дыгая принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой. В августе 1945-го его дивизию перебросили в Монголию, он участвовал в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии.

«Горько, что уходят ветераны... Светлая память Василию Филипповичу и всем ушедшим…», — сказал Кобзев.

5 декабря в Краснодаре поздравили ветерана Великой Отечественной войны Айказа Аракеловича Овсепяна, который отметил свой 102-й день рождения.