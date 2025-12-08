Умер ветеран Великой Отечественной Василий Дыгая
Умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгая. Ему было 106 лет.
Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Василий Филиппович прошёл всю войну. Был ранен и всё равно возвращался на фронт», — написал глава региона в Telegram-канале.
Дыгая принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой. В августе 1945-го его дивизию перебросили в Монголию, он участвовал в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии.
«Горько, что уходят ветераны... Светлая память Василию Филипповичу и всем ушедшим…», — сказал Кобзев.
5 декабря в Краснодаре поздравили ветерана Великой Отечественной войны Айказа Аракеловича Овсепяна, который отметил свой 102-й день рождения.