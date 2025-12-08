Кабмин одобрил отмену испытательного срока для матерей с детьми до трех лет

Кабмин одобрил отмену испытательного срока для матерей с детьми до трёх лет
Правительство России поддержало законопроект, согласно которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при приёме на работу женщинам с детьми в возрасте до трёх лет.
Это следует из отзыва кабинета министров, передаёт ТАСС.
Речь идёт о внесении изменений в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации.
«Согласно которой сейчас льгота действует для матерей с детьми до полутора лет. Подготовленный документ позволит её расширить», — уточняет агентство.
В настоящий момент Трудовой кодекс запрещает устанавливать испытание при приёме на работу для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Новая мера призвана усилить социальную поддержку семей с детьми.
