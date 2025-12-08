Кабмин одобрил отмену испытательного срока для матерей с детьми до трех лет

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при приёме на работу женщинам с детьми в возрасте до трёх лет.

Это следует из отзыва кабинета министров, передаёт ТАСС.

Речь идёт о внесении изменений в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации.

«Согласно которой сейчас льгота действует для матерей с детьми до полутора лет. Подготовленный документ позволит её расширить», — уточняет агентство.

В настоящий момент Трудовой кодекс запрещает устанавливать испытание при приёме на работу для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Новая мера призвана усилить социальную поддержку семей с детьми.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить размер налогового вычета при покупке жилья в 2,5 раза. По мнению парламентария, действующие нормы устарели.