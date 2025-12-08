Россиянка описала магазины в США фразой «продают почти просрочку»

Путешественница Марина Ершова побывала в США и сравнила местные аутлеты с российскими. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Outlet Grocery — магазины, где продают почти просрочку, которую американцы почему-то берут с тем же азартом, с каким мы хватаем последнюю палку колбасы перед Новым годом», — такими фразами описала американские магазины россиянка.

Ершова пояснила, что в обычном супермаркете молоко стоит 3,8 доллара (около 292 рублей) за галлон (почти 4 литра), а в аутлете — от 0,99 до 1,49 доллара (от 76 до 114 рублей) за тот же объем. «Почти даром. Потому что срок годности… ну скажем так… уже все, готово», — поиронизировала она.

Кроме того, в американских аутлетах путешественница видела коробку хлопьев на месяц за 1,5 доллара (около 115 рублей), органическое арахисовое масло за 0,99 доллара (около 76 рублей) и печенье, «которое прошло жизнь, войну и холодную зиму», за 0,5 доллара (около 38 рублей).

Блогерша добавила, что в России тоже есть такие магазины, однако там, в отличие от США, людям не говорят, что у товара скоро закончится срок годности.

«Ты сам догадаешься по запаху, и, к сожалению, уже дома. Расстраиваешься, плачешь, ну и ешь просрочку, а что еще делать. Не выкидывать же продукт. В Америке тебе честно напишут: use by ("годен до"): вчера», — заключила автор.

