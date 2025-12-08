Каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря

В России 31 декабря будет работать каждый пятый гражданин страны (22%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», передаёт РИА Новости.

Уточняется, что из 22% работающих в этот день россиян у 14% это будет обычный рабочий день, а у 7% — подработка.

«При этом у большинства россиян (66%) компании в целом будут работать 31 числа», — говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 28 ноября по 2 декабря этого года, в нём приняли участие 3,2 тыс. жителей России со всех регионов.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее выразил мнение, что последний день года должен стать нерабочим на постоянной основе.